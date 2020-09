"Sporting não joga desde 9 de setembro? Isso tem uma importância enorme!"

Neil Simpson, antigo médio do melhor Aberdeen em termos europeus, com Alex Ferguson ao leme, olha para a questão física como um ponto de "enorme" equilíbrio com os leões.

Destemido nas palavras expressivamente comprovadas pela chamada de vídeo com O JOGO, Neil Simpson manteve-se fiel ao espírito competitivo do seu grande Aberdeen do início da década de 80, outrora treinado por Sir Alex Ferguson - numa equipa onde o antigo médio partilhou o balneário com figuras míticas do futebol escocês como Gordan Strachan ou Alex McLeish - e que enfrentou o FC Porto na Taça das Taças de 1983/84, em que os azuis e brancos foram finalistas vencidos perante a Juventus de Platini, deixando claro que hoje os Dons "têm uma oportunidade histórica de voltar a bater um dos grandes clubes da Europa".