Sporting não fez proposta por jogador do Corinthians

Sporting não avançou com proposta pelo médio Matheus Araújo, ao contrário do que foi noticiado no Brasil, apurou O JOGO

Matheus Araújo, médio de 20 anos do Corinthians, não entra nos planos do Sporting e a SAD verde e branca não apresentou, segundo apurou O JOGO, qualquer proposta ao Timão para a sua contratação.

Esta quinta-feira, recorde-se, o Globoesporte noticiara que o emblema paulista recusara uma oferta de 3,5 milhões de euros pelo jogador que teria sido apresentada pelos leões.