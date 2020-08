Sporting não fecha a porta ao mercado e há dois setores para reforçar

A prioridade passa por um jogador para concorrer com Sporar, podendo mesmo tirar o lugar ao esloveno. Lá atrás, além de Feddal, o lado direito do eixo defensivo deve ser apetrechado

Os principais nomes desejados pela SAD liderada por Frederico Varandas para o reforço do plantel às ordens de Rúben Amorim já foram alcançados, como deu conta anteontem o administrador da sociedade André Bernardo, porém, segundo O JOGO apurou, sem contabilizar saídas - que podem levar à alteração de alguns pressupostos -, os leões ainda estão a estudar a incorporação de mais dois elementos, um defesa-central e um avançado.

Aliás, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, um concorrente para Andraz Sporar é visto como uma necessidade e prioridade no que ao ataque ao mercado de transferências diz respeito.

Assim, de momento a estrutura do futebol profissional e o seu técnico principal analisam vários nomes que estão em carteira para que possam ser uma solução desejada dentro da dicotomia preço e qualidade. Não é que no plantel leonino não existam atletas capazes de oferecer essa luta competitiva com Sporar e, quiçá, ocupar mesmo o lugar do internacional esloveno, casos de Tiago Tomás ou Luiz Phellype, mas o primeiro ainda é visto como uma promessa a confirmar o talento que lhe é apontado internamente e o outro recupera de uma grave lesão no joelho, contraída no decurso da derradeira temporada.

Ainda a concluir o processo de recuperação, os responsáveis técnicos do emblema de Alvalade não sabem em que condições o brasileiro ex-Paços de Ferreira irá apresentar-se, sendo que uma eventual saída - pese o reconhecimento interno que será complicada de se confirmar devido ao estado clínico do atleta - não está afastada.

Assim, a prioridade está determinada, assim como a questão do defesa-central. Neste aspeto, o quadro de defensores foi reforçado com Feddal, que ocupará o lado esquerdo da linha de três que Rúben Amorim habitualmente utiliza, no entanto está igualmente em cima da mesa, como O JOGO oportunamente deu conta, a possível entrada de um defesa-central que jogue sobre o lado direito, onde Eduardo Quaresma tem vindo a crescer. O nome de Lyanco do Torino foi um dos que agradou, mas, lá está, os 10 milhões de euros foram considerados exagerados.