"Sporting? Não é habitual neste mundo competitivo jantar com o inimigo"

Lapo Elkann, que é casado com Joana Lemos, vai estar presente no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, entre a Juventus e o Sporting e falou sobre Frederico Varandas, deixando elogios ao presidente leonino, que conheceu num jantar de confraternização entre os dirigentes de ambas as equipas.

Lapo Elkann, empresário e neto de Gianni Agnelli, da família que detém a propriedade da Juventus e marido da ex-piloto portuguesa Joana Lemos, vai assistir esta quinta-feira à receção do conjunto italiano ao Sporting, marcada para as 20h00 e relativa à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Em declarações ao jornal "Tuttosport", o empresário começou por descrever como a partida vai ser encarada dentro de casa, uma vez que a sua mulher é uma adepta leonina.

"Obviamente que iremos ao jogo e eu vou torcer muito pela minha Juventus. Claro, se ganhar o jogo, arrisco-me a ser expulso de casa... Mas vou desfrutar do jogo com todo o gosto. Se a Juventus ganhar? Nesse caso, a Joana vai ter de inventar algo grande para me fazer absorver a desilusão e depois mimar-me", brincou.

Elkann revelou que o Sporting, em jeito de celebração da eliminatória, preparou um jantar entre os dirigentes de ambas as equipas, numa atitude que salientou como "não habitual num mundo competitivo".

"Eu, a minha família e o pessoal do Sporting, todos juntos apaixonadamente ao jantar. Eles prepararam um bolo para nós com os brasões dos dois clubes, todos magníficos, para aplaudir. Não é para todos, não é habitual neste mundo competitivo jantar com o inimigo. É maravilhoso poder mostrar que se pode competir e ser rivais ferozes, mas com uma grande gentiliza e espírito construtivo. A base é a apreciação mútua", elogiou.

De resto, Lapo Elkann deixou ainda elogios na direção de Frederico Varandas, presidente leonino, com quem teve oportunidade de confraternizar no tal jantar, após ter sido apresentado pela sua mulher.

"Ela apresentou-me ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, um médico que esteve no Afeganistão, uma pessoa requintada e de qualidade. Foi natural passarmos a véspera [do jogo] juntos. O meu coração é preto e branco, mas isso não me impede de respeitar o meu adversário, pelo contrário. Em Itália também tenho uma segunda equipa, que é o Nápoles, também por causa da minha avó. Em Portugal, por outro lado, abraço o Sporting. Mas nesta ocasião, apenas: 'Força Juve'. O jantar foi em nome da amizade fraternal, assente na excelente comida italiana", completou.