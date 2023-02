"Sporting não buscou jogadores ao nível de Matheus Nunes e Palhinha"

Palavras de Fransérgio, jogador que conhece bem Rúben Amorim.

Fransérgio foi orientado por Rúben Amorim no Braga e não se mostra surpreendido com o má temporada protagonizada pelo Sporting, tendo em conta os nomes fortes que deixaram o plantel leonino.

"Se você está num patamar lá em cima, que foi o que o Rúben ofereceu ao Sporting, quando chegou, a ganhar, ganhar, ganhar todos os jogos, passados um ou dois anos, começa a oscilar. É complicado. Passa dez anos a comer filete e, depois, vai lá abaixo comer um ovinho frito", disse o atual jogador do Bordéus, de França.

"A partir do momento em que começa a retirar os seus ativos e a não trazer ativos do nível dos que saíram, fica um pouquinho complicado para o treinador trabalhar. Falo em dois nomes que, para mim, são fundamentais: Palhinha e Matheus Nunes. O Sporting não teve o cuidado de buscar dois jogadores ao nível dos que saíram. Se um jogador, por vezes, faz muita diferença, então imagina do nível dos dois que saíram", disse ainda, em declarações à Antena 1.