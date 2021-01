Sporting na máxima força para deslocação à Choupana

Depois de terminar o ano 2020 no topo da classificação, a equipa de Rúben Amorim, a única que ainda não foi derrota na prova

O Sporting, líder isolado da I Liga, tem todo o plantel à disposição para o encontro de abertura da 13.ª jornada, no terreno do Nacional, no qual vai procurar aumentar a diferença pontual para os rivais.

Depois de terminar o ano 2020 no topo da classificação, a equipa de Rúben Amorim, a única que ainda não foi derrota na prova, voltou a mostrar-se consistente no arranque de 2021, face ao triunfo caseiro diante do Sporting de Braga (2-0).

A preparação para o desafio com os madeirenses prossegue na quarta-feira de manhã, igualmente na Academia, uma sessão de treino que acontece antes da conferência de imprensa de antevisão, agendada para as 16:00, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Sporting, que lidera a I Liga, com 32 pontos, mais quatro do que o FC Porto (28) e o Benfica (28), e mais oito do que o Braga (24), desloca-se à Choupana, a partir das 18h30, para medir forças com o Nacional (9.º, com 13), mas que não entrou em campo na última ronda.