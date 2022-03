Sporting na máxima força e com banco reforçado para Moreira de Cónegos

Palhinha e Pote ainda não devem ser titulares, mas vão ganhar ritmo para o V. Guimarães, com a chamada à Seleção Nacional na mira. No banco estarão ainda outros potenciais titulares.

Um mês depois, Rúben Amorim tem à sua disposição todos os jogadores do plantel principal. Se na quinta-feira, no regresso de Manchester, Pedro Gonçalves voltou a trabalhar sem limitações com o grupo, ontem foi a vez de João Palhinha e Daniel Bragança deixarem o departamento médico sem clientes... e o técnico com fartura de jogadores.

Palhinha não joga desde o encontro contra o Manchester City em Alvalade, a 15 de fevereiro, e com apenas uma sessão de treino ficará no banco de suplentes. Pedro Gonçalves deverá sentar-se ao seu lado, mas ambos podem ser lançados durante a partida para ganhar ritmo para o que resta de competição nacional e, também, para tentarem ganhar um lugar entre os eleitos de Fernando Santos para a disputa do play-off, que terá lugar depois do jogo da jornada seguinte contra o V. Guimarães.

Amorim, com a equipa na máxima força, pode apresentar em Moreira de Cónegos um banco de luxo, com vários habituais titulares, tais como Feddal ou Nuno Santos, além de outros com potencial para isso, como Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio, Tabata, Daniel Bragança ou Edwards.

"O Palhinha recuperou e o Pote já tinha recuperado. O Daniel [Bragança] também vai. Recuperou do pé e não sendo nada muscular... Portanto, vamos levar todos para vencer um jogo que é crucial", começou por dizer Amorim, que de seguida mostrou reticências quanto ao esforço físico a que Pedro Gonçalves pode ser sujeito: "Temos várias opções. O Pote vem de uma lesão muscular, e os outros estão muito bem. Estando todos aptos, isso dá-nos mais soluções, mas temos de pensar como é que vamos mexer no jogo e ficou provado na última semana que é importante esse aspeto também. Vamos apresentar a equipa que pensamos que é a melhor para bater o Moreirense e pensar também no plano de jogo. Aqueles que podem entrar, o que podem trazer, as soluções que há. Recuperámos alguns e assim somos mais fortes."

Essugo e Rodrigo perdem espaço

O facto de Rúben Amorim ter todo o plantel à disposição torna mais difícil a aposta em Dário Essugo e Rodrigo Ribeiro, jovens de 16 anos que jogaram nas partidas contra o Arouca e o Manchester City, respetivamente. O médio e o avançado treinaram com o plantel principal esta semana, mas a abundância de opções na deslocação ao campo do Moreirense praticamente fecha as portas aos dois jovens da formação do clube. A partir do próximo sábado voltarão a somar mais minutos com regularidade na segunda fase da Liga 3.