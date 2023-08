Sporting na Liga Europa: pote 1 está nas mãos de terceiros 

Para ser cabeça de série, leão precisa que duas de três equipas não cheguem à Liga Europa

O Sporting já está qualificado para a fase de grupos da Liga Europa, lugar que garantiu automaticamente ao ser quarto na última liga portuguesa (e o vencedor da Taça ir à Champions), mas terá de esperar pelo dia 31 para saber se vai ser colocado, no sorteio do dia seguinte, no Pote 1 ou no 2. E para ser cabeça de série, a equipa verde e branca estará a torcer para que o Rangers chegue à Liga dos Campeões e para que o Ajax e o Dínamo Zagreb caiam na Liga Conferência, sendo certo que apenas uma destas três equipas pode ir à fase de grupos para os leões chegarem ao Pote 1.

Expliquemos melhor a situação: neste momento há seis clubes certos no Pote 1 (ver na infografia acima), existindo duas vagas por preencher. Em termos de ranking, o Sporting só perde para três clubes que vão ainda disputar os play-offs da Liga Europa (Ajax e Dínamo Zagreb) e Liga dos Campeões (Rangers).

No caso dos neerlandeses, o adversário no caminho para a fase de grupos é o Ludogorets, da Bulgária, com jogos a 24 e 31, este último em Amesterdão. Já em relação aos croatas, que anteontem foram eliminados da Champions pelo AEK Atenas, vão medir forças com o Sparta de Praga (também este eliminado da Liga dos Campeões na terceira eliminatória) nos mesmos dias que joga o Ajax, sendo que a segunda mão será jogada na capital da Chéquia.

Como se percebe pelos adversários em questão, não seria de estranhar que tanto o Ajax como o Dínamo conseguissem o apuramento e no caso dos neerlandeses existe mesmo um claro favoritismo deste emblema que já foi quatro vezes campeão europeu.

Quanto ao Rangers, os escoceses defrontam nos dias 22 e 30 o PSV Eindhoven, fora o segundo jogo, e se forem eliminados caem na Liga Europa.