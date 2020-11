Sporting fica a dormir na frente da prova e de olhos postos no rival Benfica.

A goleada por 4-0 frente ao Tondela, no Estádio José Alvalade, ainda que à condição, colocou os comandados de Rúben Amorim na liderança da Liga, algo que não acontece há um ano e pouco mais de dois meses. Então, o Sporting de Marcel Keizer atingiu tal condição à terceira jornada depois de bater o Portimonense no Algarve, precisamente no dia 25 de agosto de 2019, por 1-3, graças a golos de Raphinha, por duas vezes, e Luiz Phellype, um dos jogadores que não foram utilizados na presente temporada, no caso devido a uma grave lesão no joelho direito, estando ainda à procura da melhor forma física.

Então, o Sporting atingiu o topo da classificação em igualdade pontual (sete pontos) com o Famalicão, valendo a melhor diferença de golos, algo que desta feita não acontece.

O Sporting saltou para a liderança isolada com 16 pontos, precisamente mais um que o rival Benfica, que segunda-feira se desloca ao Estádio do Bessa para defrontar o Boavista. A condição de líder da prova, diga-se, tem sido rara para os lados do Sporting nos últimos tempos e, mais do que isso, pouco duradoura. Senão vejamos, a referida liderança ficou-se apenas pela dita 3.ª jornada da Liga, já que, na seguinte, a derrota (2-3) em casa perante o Rio Ave atirou os leões para o 7.º posto. T

ambém na ocasião em que o Sporting esteve na frente da prova, então com Jorge Jesus, à 4.ª jornada na época 2017/18, com 12 pontos, a par do FC Porto, os leões ainda se aguentaram duas jornadas em igualdade pontual, mas com menos diferença de golos face aos azuis e brancos, caindo de vez para o segundo posto com o empate (1-1) em Moreira de Cónegos. Em 2015/16, o Sporting liderou em 15 jornadas.