Sporting na Geórgia por Milan van Ewijk

Lateral do Heerenveen vai representar os sub-21 dos Países Baixos e o Sporting verá o ala a jogar

Apesar de focado na contratação de um avançado, o Sporting não abdica de lutar por um novo ala direito... Milan van Ewijk, lateral do Heerenveen, é o jogador preferido nesta fase, porque a SAD acredita na possibilidade de fazer um negócio a rondar os cinco milhões de euros. O interesse é de tal ordem que, ao que O JOGO apurou, os leões irão enviar responsáveis técnicos e diretivos à Geórgia para encetar contactos pelo jogador.

Agente admite que conversações sobre o futuro poderão decorrer depois do Europeu. Já o AZ prepara ataque a lateral do PSV porque Sugawara, jogador apreciado por Amorim, deverá sair.

O atleta neerlandês, de 22 anos, vai representar a sua seleção no Europeu de sub-21 e no sábado, em Tbilisi, defronta até a congénere portuguesa. Os leões querem validar a sua escolha e mostrar o interesse pelo ativo, convencendo-o da mudança para Lisboa para o posto que foi de Porro até janeiro e de Bellerín até há pouco tempo.

"Há muitos clubes que têm um interesse concreto no jogador, mas não posso dizer muito mais. Vai tomar uma decisão após o Europeu", garantiu à "Soccernews" Danny Ris, um dos representantes do jogador.

Mais caro, por um valor a rondar os oito milhões de euros, como O JOGO noticiou este junho, está outro alvo para a direita: Sugawara, japonês de 22 anos, concentrado na seleção que também tem Morita (joga hoje na Kirin Cup contra o Peru). O atleta que fez 11 assistências na temporada passada pelo AZ vai sair do emblema de Alkmaar, que já tenta encontrar um substituto no PSV: Sambo termina contrato em 2024 é o alvo do AZ.