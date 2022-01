Sporting na frente para ter Edwards: o que está em cima da mesa

V. Guimarães pesa contrapartidas financeiras e desportivas, o representante a valorização

A contratação de Marcus Edwards pode ficar fechada nos próximos dias. O Sporting não está sozinho na corrida pelo extremo, mas a combinação entre a oferta financeira e os ativos desportivos no imediato e para a próxima época coloca os de Alvalade na frente pelo jogador.

O representante de Marcus Edwards, Jonathan Beckett, esteve nos últimos dois dias no Minho em conversações com o presidente do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, e nos vários encontros foi analisada a proposta do Sporting, assim como de emblemas da Premier League.