Entusiasmo dos adeptos leva UEFA a transferir a final four da Youth League

Pela primeira vez na história, Nyon foi trocado por Genebra

A UEFA informou ontem que a "final four" da Youth League de 2022/23, que conta com a participação do Sporting, foi transferida de Nyon para a cidade de Genebra.

O evento realiza-se nos dias 21 e 24 de abril, contando as meias-finais (ambas a 21) com os jogos Hajduk Split-Milan (12h00) e Sporting-AZ Alkmaar (17h00 portuguesas).

Segundo explicou o organismo que gere o futebol europeu, as partidas foram transferidas de local "devido ao extraordinário interesse dos adeptos dos clubes participantes pelo torneio, o que, consequentemente, gerou a necessidade de um local com maiores capacidades operacionais". A Imprensa italiana foi mais longe e refere que a alta procura e consequente troca de estádio se deve aos adeptos do Hajduk Split, pois o clube croata terá pedido à UEFA 10 mil ingressos.

As oito anteriores "final four" da competição foram sempre realizadas no Stade Colovray, em Nyon, com capacidade para 7200 espectadores. A "final four" deste ano também estava agendada para este local, mas agora passa para o bem maior Estádio de Genebra, que é a casa do Servette e tem capacidade para cerca de 30 mil espectadores.

A UEFA informa ainda que os bilhetes serão brevemente postos à venda online na plataforma do organismo.