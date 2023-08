Sporting multado por tarja a pedir títulos e insultos ao Benfica

Leões foram multados em quase sete mil euros

A época ainda agora começou e o Sporting já começa a somar perdas financeiras por causa do comportamento dos seus adeptos.

O encontra contra o Vizela da 1.ª jornada da Liga, em Alvalade, resultou em multas que totalizam 6 834 euros para os leões.

O Conselho de Disciplina da FPF publicou o mapa de castigos e as sanções aos verdes e brancos foram por atraso no início da segunda parte (1020 euros), uso de engenhos pirotécnicos (4080 euros), entrada e permanência de objetos não autorizados (1224 euros), sendo neste caso uma tarja com a mensagem "Sem desculpas, queremos títulos". Por último, o cântico "Benfica é merda" valeu multa de 510 euros.