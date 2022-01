Sporting multado por mau comportamento dos adeptos na Taça de Portugal

Adeptos do Sporting

Comportamento dos adeptos na Taça de Portugal contra o Leça vale multa de 3 774 euros

Os constantes avisos do Sporting aos seus adeptos para não serem reincidentes em comportamentos que ditem multas para o clube continuam a ser infrutíferos e, na sequência do jogo da Taça de Portugal contra o Leça, disputado em Paços de Ferreira, o clube foi punido com mais 3 774 euros.

Um "flash light", um petardo, a deflagração de duas tochas e a entoação de cânticos ofensivos para o clube rival estiveram na origem de duas sanções, de 2040 euros e de 1734 euros. Os cartões amarelos a Tabata, Neto, Nuno Santos e Feddal representaram ainda mais 384 euros de multa repartidos entre os jogadores.