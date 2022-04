Sporting multado por faixa exposta por adeptos no dérbi com o Benfica

Emblema leonino terá de desembolsar 1. 275 euros pela colocação de uma tarja com medidas que incumprem com regulamentos

A "entrada de objetos não autorizados" no Estádio José Alvalade, por ocasião do dérbi Sporting-Benfica, valeu uma multa ao clube leonino, conforme descrito no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A multa de 1. 275 corresponde à colocação "no setor A14" do recinto sportinguista, onde estavam adeptos da casa, de "uma faixa de medidas superior a um por um metro", o que não é permitido conforme dita o regulamento de competições.

O Benfica bateu, por 2-0, o Sporting, em dérbi relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin.