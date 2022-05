Sporting: Morita blindado por cláusula de rescisão de 45 milhões de euros

Cláusula de rescisão do médio está na ordem do que o Sporting tem praticado.

Morita, tal como O JOGO escreveu, vai ser jogador do Sporting e a cláusula de rescisão será, ao que tudo indica, de 45 milhões de euros.

O jogador que foi contratado ao Santa Clara depois de o Sporting aceitar subir a fasquia para os 3,8 milhões de euros, acrescentando ainda variáveis que podem fazer com que a transferência chegue aos 4,5 M€, será oficializado brevemente pelos verdes e brancos e fica blindado por um valor que tem sido aplicado a muitos dos ativos leoninos.

Gonçalo Inácio, quando renovou, por exemplo, e St. Juste, defesa contratado ao Mainz, também ficaram com semelhante cláusula de rescisão.

Tal como o nosso jornal avançou, a transferência será a mais lucrativa de sempre para o Santa Clara, açorianos que detinham 70% do passe do médio japonês, e resolveu-se até antes da Assembleia-Geral de hoje, que terá o presidente da SAD Uzun a dar explicações aos acionistas quanto aos procedimentos recentes, recordando-se que o cenário de destituição do turco estaria em cima da mesa.

Ontem, Ricardo Pacheco, presidente do Santa Clara, confirmou a notícia avançada pelo nosso jornal e à "Renascença" reforçou ter "conseguido melhorar significativamente as condições iniciais quase para o dobro", um desejo que era importante para os insulares de modo a construírem mais rapidamente o seu plantel para a próxima temporada desportiva.