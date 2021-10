Uma recordação de Amorim: "Eu e o Viana éramos os médios, agora há Matheus, Palhinha..."

epa09491228 Sporting head coach Ruben Amorim reacts during a training session in Alcochete, Portugal, 27 September 2021. Sporting CP will face Borussia Dortmund in Germany on 28 September 2021 in their UEFA Champions League group stage soccer match. EPA/RODRIGO ANTUNES

Declarações do treinador do Sporting, antes da visita ao Besiktas, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Partida com início às 17h45 de terça-feira.

Regresso ao estádio do Besiktas: "O Sporting é mais forte do que esse Braga. Estava eu e o Hugo Viana no meio-campo, agora temos Palhinha, Matheus Nunes, Bragança e Ugarte... O estádio é diferente, é mais moderno. Tinham grandes jogadores na altura. Neste momento, têm Pjanic, Batshuayi, o Rosier, que encontrou a sua casa aqui. Valem pela equipa. Se deixarmos o Pjanic pensar, vamos ter muitos problemas. Tivemos atenção a todos os jogadores. Pensámos muito naquilo que tínhamos de fazer. Consoante os jogos, vamos olhando para os adversários. Sabendo que é Champions, contra um grande clube. Vamos ter um ambiente fantástico."

Que Besiktas espera: "Esperamos um Besiktas a entrar muito forte. É um clube de gente muito apaixonada. A cultura é muito assim. Temos de segurar o jogo no início, ter bola. Queremos também marcar desde o primeiro minuto, sabendo que o Besiktas é uma grande equipa. Temos de estar preparados para isso. Os nossos adeptos fazem isso aos nossos adversários. Jogámos com Benfica, jogámos com FC Porto e não perdemos. Temos de transpor essa qualidade para a Liga dos Campeões."