Sporting: melhor arranque de segunda volta com Amorim e só superado por Paulo Bento

Primeiros oito jogos valem máximo de pontos na era Rúben Amorim e alimentam o sonho de chegar ao pódio; O registo de pontos nesta segunda fase da Liga só fica atrás dos números de Paulo Bento em 2005/06 e até bate os dos anos dos títulos de 2002 e 2021. Evitar golos do Gil Vicente também dá um recorde a Amorim.

A segunda volta do campeonato está quase a meio e é justo dizer que o Sporting entrou nos carris. A formação leonina somou 21 pontos em 24 possíveis, ganhando sete dos oito encontros, com 19 golos marcados e quatro consentidos. Apesar da boa exibição diante do FC Porto, a derrota em Alvalade impede que Amorim atinja a melhor marca do século XXI no que toca aos primeiros oito jogos da segunda volta do campeonato.

O pecúlio atual é, porém, muito positivo e dá sinais de recuperação face à primeira volta, na qual, em 17 jornadas, ganhou dez vezes, perdeu cinco encontros e empatou outros dois. Os 21 pontos obtidos nestes oito encontros da segunda volta só ficam atrás dos 22 de Paulo Bento, que, em 2005/06, ganhou sete jogos e empatou um. A força deste Sporting supera até os registos de Amorim no clube e dos títulos nacionais deste século, o de 2001/02 e o de 2020/21. Há dois anos, já líder do campeonato, fruto de um grande arranque de Liga, os leões somaram 20 pontos (seis vitórias, dois empates), mantendo, ainda assim, a rota do título nacional que fugia desde 2002. Também com Amorim, em 2021/22, os verdes e brancos cederam espaço para o FC Porto, acumulando 17 pontos face às cinco vitórias, duas igualdades (FC Porto e Marítimo) e derrota com o Braga, em casa.