Sporting: Matheus Reis deve ocupar o lugar de Nuno Santos na ala

Português ainda não treinou e ganha força a utilização do brasileiro como lateral esquerdo.

A dois dias do arranque de uma nova época, a possibilidade de Nuno Santos ser opção frente ao Vizela, sábado às 20h30, é cada vez mais reduzida. Ontem, o ala canhoto voltou a falhar o treino e como está lesionado desde o dia 25 ganha força o cenário da ausência do jogador português, assim como a de St. Juste, lesionado há mais tempo.

Perante esta situação, tudo aponta para que Rúben Amorim faça alinhar Matheus Reis como lateral canhoto amanhã. De resto, o polivalente jogador brasileiro já fez esse lugar inúmeras vezes e começou os dois últimos jogos de preparação, com o Villarreal e Everton, na posição. No último, terminaria o encontro a central, tendo o treinador experimentado o jovem Afonso Moreira a fazer o corredor canhoto.

O treino da manhã de ontem não trouxe novidades de maior. Coates e Paulinho já tinham sido reintegrados nos trabalhos no início da semana e estão operacionais. De resto, com o capitão em condições de ir a jogo, Amorim não deve abdicar dele para comandar a defesa a partir do centro. Desse modo, Diomande deve ganhar a Eduardo Quaresma a vaga à direita. Inácio será o central à esquerda.