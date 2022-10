Sporting: Mateus Fernandes renova e processo de Rodrigo Ribeiro está parado

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio vai prolongar o vínculo com o Sporting e Rúben Amorim deixa-lhe garantias, principalmente para a próxima época

Na antevisão ao jogo com o Santa Clara, Rúben Amorim informou que Mateus Fernandes renovou contrato com o Sporting. Os detalhes não são públicos, mas o acerto de um novo vínculo com o médio de 18 anos tem sido negociado desde que o atleta atingiu a maioridade. O algarvio deverá ficar ligado ao clube até 2026, tendo uma importante revisão salarial a caminho e uma cláusula de rescisão que não ficará abaixo dos 60 milhões de euros.

Jogador rubricou contrato profissional em 2020, tem vindo a valorizar-se nos bês e na Youth League e é tido como um atleta de alto calibre no passe. Intensidade e capacidade posicional têm sido oleadas.

O médio ofensivo convenceu na pré-temporada e o que lhe falta ainda em intensidade defensiva e posicionamento, atributos que têm sido oleados em treino, sobra-lhe em visão de jogo. O antigo ponta de lança, convertido em médio por ser mestre a assistir, tem brilhado: leva três golos em seis jogos, igualando o registo que alcançou nos 38 encontros o ano passado. Soma ainda três passes para golo e tem sido figura de proa na Youth League, mas também conquista o seu espaço na equipa B, apesar de enfrentar jogadores bem mais velhos.

Amorim deu-lhe garantias de poder estrear-se na equipa A e ganhar relevo em 2023/24. "O Mateus tem capacidade para entrar na equipa. Tem crescido muito. O futuro dele passa pela equipa principal. Ficamos felizes por renovar o contrato. Se não for regularmente titular este ano, para o próximo, mesmo com a vinda do Daniel Bragança, pode ser", afirmou o treinador, que consulta frequentemente Felipe Çelikkaya, técnico dos bês e da equipa sub-19 na Youth League, para aferir da evolução do atleta que está a ser trabalhado para a polivalência de jogar a "8" num meio-campo formado por apenas dois futebolistas. O médio foi recrutado em 2016 depois de encantar em torneios disputados pelo Olhanense, onde esteve seis anos.

Leia também Benfica "Quando tiver 20, 21 ou 22 anos, António Silva vai ser uma bomba" Hélder Cristóvão, antigo central e treinador que burilou Rúben Dias, esteve no jogo com o PSG e saiu sem qualquer dúvida de que o clube português tem em mãos mais um defesa com qualidade para chegar à elite mundial.

Rodrigo Ribeiro no mesmo rumo

Avançado é para potenciar na Youth League e nos bês. Processo de renovação está parado

Se a renovação de Mateus Fernandes está encaminhada, a de Rodrigo Ribeiro ainda está por começar. Ao que O JOGO apurou, o avançado de 17 anos ainda não tem um novo vínculo à vista, uma situação que não é preocupante e que deverá ser corrigida ainda antes do atleta fazer 18 anos, em maio.

Para já, o jogador segue a ideia de trabalho de Mateus Fernandes e está a colher dividendos por jogar na equipa B, pois quando vai aos sub-19 tem mostrado eficácia na Youth League, onde já leva cinco golos em três jogos, estando na montra europeia por isso mesmo. O trabalho concertado por Felipe Çelikkaya, que o orienta nos bês e na Youth League, facilita o processo neste momento.