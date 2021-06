Sporting marca Assembleia Geral do orçamento para o mês de setembro

Devido ao agravamento da pandemia de covid-19 em Lisboa.

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting (MAG) decidiu marcar a AG do orçamento de rendimentos, gastos e investimentos para 2021/22, para o mês de setembro devido ao agravamento da pandemia de covid-19 em Lisboa.

"Na sequência da entrega que foi efetuada à Mesa da Assembleia Geral (MAG) do orçamento de rendimentos, gastos e investimentos para a época 2021/2022, acompanhado do respetivo plano de atividades e do Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, o Sporting informa que foi deliberado pela MAG que a Assembleia Geral terá lugar no decurso do próximo mês de setembro", pode ler-se no comunicado emitido pelo clube de Alvalade no seu "site".

O Sporting justifica esta decisão com o "agravamento da situação pandémica que se verifica e que se faz sentir com particular incidência na Área Metropolitana de Lisboa".