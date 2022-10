Contas do clube do exercício 2021/22 fecharam em números positivos, pelo segundo ano seguido

O Sporting vai apresentar aos sócios na Assembleia Geral do clube deste sábado, em votação que decorre até às 19h00, os melhores resultados de sempre, um lucro de 13,6 milhões de euros no exercício de 2021/22. Foi a primeira vez que se verificaram dois resultados positivos consecutivos nos últimos dez anos, pois em 2020/21 o saldo foi também positivo, de 135 mil euros. A SAD, recorde-se, já tinha apresentado também contas positivas, de 25 milhões de euros no exercício que compreendeu a época passada.

O clube leonino atribuiu o resultado ao "sucesso da reestruturação financeira aliado à solidez operacional sustentada pelo regresso da atividade à normalidade após o período pandémico e pelo crescimento recorde das receitas".

Em destaque neste exercício foi a consequência da recompra dos VMOC ao Millenium BCP, que permitiu ao clube garantir a maioria da SAD, passando a sua participação na sociedade de 63,8% para 83,9%.

Entre os números a salientar, refira-se que a receita com a quotização bateu recordes e teve um aumento de um milhão de euros, fruto de quase mais dez mil sócios com quotas em dia num ano (há 86.718 sócios com quotas pagas). As "royalties" renderam 2 M€.

As modalidades também contribuiram para o sucesso destes números, com um aumento de 1,2 M€ em inscrições (um recorde).

Com estas contas, os leões conseguiram reduzir o passivo: era de 236,736 M€ e passou para 223,799 M€. O ativo está avaliado em 269,034 M€.