Sporting lembra castigo a Uribe para criticar dois jogos de suspensão a Neto

Através de Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, os leões criticaram o Conselho de Disciplina, que puniu Neto com dois jogos de suspensão após o vermelho direto visto em Barcelos.

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, recorreu ao Twitter, esta quarta-feira, para criticar a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de punir Luís Neto com dois jogos de suspensão, após a expulsão frente ao Gil Vicente, no sábado. O responsável pela comunicação dos leões lembrou um castigo a Uribe, expulso num jogo frente ao Braga, em fevereiro.

"Em Fevereiro, esta agressão de Uribe valeu 1 jogo de suspensão. Em Dezembro, um encosto de cabeça de Neto resultou em 2 jogos de suspensão. No primeiro caso, mais grave, serviram atenuantes. No segundo, não. Dois pesos e duas medidas do nosso Conselho de Disciplina", escreveu Miguel Braga.