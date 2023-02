Sporting lança produto de marketing especial dedicado a Cristiano Ronaldo

Produto de merchandising tem stock limitado e homenageia o "melhor futebolista português de todos os tempos", que este domingo celebra 38 anos.

O Sporting lançou um produto de marketing para homenagear Cristiano Ronaldo.

No dia em que o jogador festeja 38 anos, o clube lançou uma coleção de lembranças referentes ao início de carreira do avançado em Alcochete, incluindo nesta box uma réplica do cartão de jogador com 11 anos na Associação de Futebol de Lisboa, medalhas, posters, livros e uma réplica da sua camisola de estreia - frente ao Inter, a 14 de agosto de 2002.

