Sporting lamenta morte de Fábio Garrido, ex-jogador da formação

Extremo tinha apenas 21 anos.

O Sporting lamentou este sábado a morte de Fábio Garrido, jovem jogador de 21 anos que passou pelos escalões de formação do clube leonino.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Fábio Garrido, que faleceu este sábado aos 21 anos. Fábio Garrido jogava como extremo e fez parte da formação no Sporting, representando o clube entre 2016 e 2018. Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", pode ler-se.

Formado ainda no Beira-Mar Almada, Belenenses, Nacional e Tondela, Fábio estreou-se pela equipa principal do Belenenses em 2020/21, tendo feito quatro jogos (um golo) na I Divisão da AF Lisboa, na altura. Em 2021/22 representou o Barreirense, no Campeonato de Portugal, e marcou um golo em 14 partidas.

As causas da morte não são ainda conhecidas.