Sporting: John Textor quis comprar dívida bancária

Empresário revela proposta de 150 milhões de euros e que o Sporting recusou um encontro antes das eleições.

O empresário norte-americano John Textor utilizou, este sábado, a sua conta de "Twitter" para reagir a uma notícia dando conta do seu interesse em adquirir ao Novo Banco os VMOC leoninos, referindo que a mesma é "substancialmente falsa".

Contudo, confirmou que procurou comprar dívida bancária dos leões, com uma oferta de valores diferentes dos referidos na notícia. "Ofereci uma solução de 150 M€ para comprar direitos de maioria aos bancos, prevenir prejuízo dos bancos e o regresso do controlo maioritário ao clube. Com eleições iminentes [Frederico Varandas foi eleito para um novo mandato a 5 de março] o clube recusou um encontro", escreveu o dono do Botafogo e que, no passado tentou entrar na SAD do Benfica.