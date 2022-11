Sporting joga hoje o futuro na Europa: recorde as contas dos leões

Vitória ou empate dá qualificação dos leões. Desaire deixa terceiro lugar nas mãos do Marselha.

Segundo do Grupo D, o Sporting terá presença garantida nos "oitavos" da Champions ganhando ou empatando. E vencendo o Eintracht até pode acabar em primeiro se o Tottenham não ganhar em Marselha.

No caso de se verificar um empate hoje em Alvalade, o Sporting tem assegurado o segundo lugar: ficará sempre à frente do Frankfurt e de um dos outros rivais, dependendo do resultado do outro jogo, o Tottenham (tem vantagem no confronto direto) ou Marselha. Caso perca, o Sporting arrisca falhar a Liga Europa. Para que tal não suceda precisa que o Tottenham bata os marselheses.

Nas oito presenças anteriores na prova, o Sporting só passou a fase de grupos em 2008/09 e na época passada, tendo em ambas garantido esse objetivo na penúltima jornada. Em três ocasiões, os leões perderam os objetivos na derradeira ronda e, curiosamente, em jogos onde lhes bastaria empatar. Em 2014/15, falhou o segundo lugar ao perder fora com o Chelsea. Já em 2006/07 e 2016/17 deixou fugir a Liga Europa. No primeiro caso derrotado em casa pelo Spartak Moscovo, no segundo pelo Légia, em Varsóvia.