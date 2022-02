Sporting joga em casa do Belenenses e a história dá-lhe motivos para estar confiante

Na condição de visitante, o Sporting procura garantir amanhã a sétima vitória seguida sobre o rival para a Liga Bwin. Azuis não batem os verde e brancos em casa desde 2008.

Pressionado pela vitória do FC Porto sobre o Marítimo, o Sporting joga no Estádio Nacional com o Belenenses e precisa de somar os três pontos para não deixar fugir ainda mais o líder do campeonato que tem, à condição, nove pontos de vantagem. Mas, apesar de se tratar de um dérbi e clássico do futebol nacional, os leões têm bons motivos para estarem confiantes face aos últimos resultados que alcançaram diante dos azuis, nomeadamente na condição de visitantes.

Com efeito, desde 2008 que o Sporting não perde fora diante do rival para o campeonato e nos últimos dez embates nessa condição somou nove vitórias e um empate (2015). Um registo melhor até do que aquele que soma em Alvalade, onde nos dez últimos dérbis com os azuis conquistou seis triunfos, empatou três vezes e perdeu uma.

O saldo de Rúben Amorim contra o Belenenses é também altamente positivo, nomeadamente fora de portas, onde conta por vitórias os três jogos realizados. Estreou-se no Jamor ao comando do Braga com uma goleada de 7-1. Já nos leões ganhou por 3-1 e 2-1 como visitante, enquanto que em casa empatou 2-2 na época passada, vencendo por 2-0 na primeira volta da Liga Bwin 2021/22.

Com menos quatro pontos somados que na temporada 2020/21 por esta altura, o Sporting sofreu duas derrotas nas últimas três jornadas - 3-2 fora com o Santa Clara e 2-1 em casa com o Braga - e em 2022, para o campeonato só venceu o Vizela. Entretanto, deu um pontapé na crise de resultados ao conquistar novamente a Taça da Liga no sábado passado, com uma vitória por 2-1 sobre o Benfica, depois de ter eliminado nas semifinais o Santa Clara, que bateu pelo mesmo resultado.