Sporting já troca documentação por Sporar: fique a par dos pormenores

Leões e Slovan Bratislava trocam documentação e acertam detalhes com empresário e o próprio jogador, que já faz as malas e prepara-se para viajar rumo a Lisboa.

O Sporting já está a trocar documentação e a acertar os últimos detalhes da transferência do avançado Andraz Sporar para Alvalade.

Segundo O JOGO apurou, neste momento os dirigentes dos dois emblemas, Sporting e Slovan Bratislava, definem os prazos de pagamento dos cerca de sete milhões de euros que deverão ser desembolsados pelos leões, mas também os acertos de contratuais inerentes a um processo de transferência de um atleta. Desde logo o contrato de aquisição dos direitos desportivos e económicos por parte do Slovan Bratislava, o contrato com o próprio agente do atleta, nomeadamente no que diz respeito à natural comissão que é paga ao mesmo, assim como o vínculo laboral do atleta.

Não Perca V. Guimarães O verdadeiro reforço de inverno do Vitória de Guimarães André André voltou a jogar depois de uma paragem de dez meses. Analisamos os seus primeiros números e perceberam-se as vantagens do seu regresso

Neste sentido, como o nosso jornal oportunamente deu conta, Sporar tem uma proposta de vencimento anual que ronda os 1,5 milhões de euros brutos por época, isto prevendo um contrato de quatro anos e meio, que poderá ter uma alteração no que concerne à duração. Esta é uma das questões que está em cima da mesa, a qual deverá ser fechada já em Lisboa.

Em Alvalade, de acordo com as fontes contactadas pelo nosso jornal, o negócio poderá ser consumado nos próximos dois dias, isto incluindo os habituais exames médicos. A presença do próprio atacante de 25 anos em Lisboa no dérbi da próxima sexta-feira - onde terá oportunidade de conhecer melhor a realidade o clube - é cenário tido como provável pela estrutura que gere o futebol profissional do Sporting. Aliás, a confiança é tal de que o negócio ficará encerrado em breve que acredita-se mesmo que este seja consumado antes da definição do futuro de Bruno Fernandes.

Para já, Sporar aguarda indicações na Turquia

Sporar está neste momento na Turquia, onde o Slovan Bratislava está a fazer um estágio de preparação, que irá durar cerca de um mês, tendo em vista a segunda metade da temporada. O goleador internacional esloveno está a acompanhar todo o processo de transferência para Alvalade, ele que aguarda apenas luz verde dos dirigentes do Slovan Bratislava para viajar rumo a Lisboa.

Na capital portuguesa fará os habituais exames médicos e será integrado o quanto antes no grupo de trabalho comandado por Jorge Silas. Há mesmo a expectativa que Sporar possa ser uma das armas dos leões na meia-final da Taça da Liga, frente ao Braga, no próximo dia 21, ele que tem um passado recente carregado de golos. Na presente temporada, em 26 jogos, o atacante fez balançar as redes contrárias em 21 ocasiões, duas delas frente ao Braga, na fase de grupos da Liga Europa. Na derradeira temporada, Sporar ficou perto da média de um golo por jogo, uma vez que apontou 34 golos em 36 jogos, isto englobando os desafios a nível interno, na Eslováquia, e na Liga Europa. Precisamente este passado recente de golos levou a que os escoceses do Celtic de Glasgow iniciassem conversações com os dirigentes do Slovan Bratislava, porém nunca chegaram a concretizar a oferta prometida e o Sporting surgiu determinado na corrida, que deverá vencer.