Sporting já tem debaixo de olho um defesa-central para atacar em janeiro

Internacional eslovaco é destro e titular indiscutível, numa linha de três defesas, no Maiorca. Tem 27 anos e queria sair no verão. A SAD do Sporting pretende satisfazer o desejo de Rúben Amorim e dotar o plantel de mais um jogador que atue do lado direito do eixo defensivo. O atleta dos espanhóis é uma possibilidade real.

O Sporting está empenhado em garantir um defesa central que reforce o plantel e possa ser opção mal reabra o mercado em janeiro. Um nome debaixo de olho dos leões e que é uma possibilidade real, segundo o nosso jornal apurou, é o de Martin Valjent. Um internacional eslovaco (fez 27 anos no passado dia 11) que vai na quinta época consecutiva a jogar como titular no Maiorca (10.º em La Liga), pelo qual já alinhou em 158 partidas.

Rúben Amorim assumiu sem rodeios, na passada segunda-feira, que face às lesões de St. Juste e Neto, nesta altura fazem falta centrais destros na equipa. Ora, Valjten cumpre esse requisito, tendo no pé direito o preferencial. O jogador eslovaco tem 1,87 metros de altura e está também acostumado a jogar numa linha de três defesas, uma vez que é esse o esquema tático utilizado pelo treinador mexicano Javier Aguirre no Maiorca. O futebolista que está na mira do Sporting joga à direita, ao lado de Raíllo e Nastasic, os outros centrais habitualmente titulares.

Na presente temporada, Valjent disputou 13 dos 15 jogos dos baleares, sempre como titular, tendo falhado uma partida de La Liga e o último encontro antes do Mundial, para a Taça do Rei. O campeonato espanhol regressa apenas dia 30, mas o defesa falhará, por castigo o desafio com o Getafe.

Internacional eslovaco desde 2018 e com 13 internacionalizações, o defesa admitira no final da época passada o desejo de ser transferido se surgisse uma oportunidade para jogar num clube de maior dimensão.

Custou 1,5 M€ em 2019 e tem contrato até 2025

Natural de Dubnica nad Váhom, na Eslováquia, Valjent deixou o FK Dubnica aos 17 anos para se mudar para o Ternana de Itália, do qual se transferiu para o Chievo Verona, em 2017, por meio milhão de euros. Nunca chegaria, contudo, a estrear-se pela equipa principal deste emblema transalpino, tendo cumprido um ano de empréstimo na sua antiga equipa e outro no Maiorca (2018/19) pelo qual jogou 35 jogos. O suficiente para convencer o clube balear a contratá-lo, a troco de um milhão e meio de euros. Desde então fez mais 110 jogos no Maiorca e está vinculado aos espanhóis até o final de junho de 2025.