Sporting já resolveu 14 casos bicudos e vai poupar dez milhões em salários

Entre vendas, empréstimos e rescisões, os leões já resolveram 14 casos bicudos que lhes permitiram significativo alívio da carga salarial da corrente temporada

Em vendas e mais valias, a SAD garantiu um encaixe superior a 13 milhões de euros só com habituais suplentes. Renan Ribeiro, Matheus Oliveira e Idrissa Doumbia são situações ainda sem solução à vista

O Sporting resolveu mais uma situação contratual delicada, ao chegar a acordo com Abdoulay Diaby para a rescisão do vínculo que o jogador tinha assinado em 2018 e que era válido até 2023. Horas depois, o extremo era oficializado como reforço do Al Jazira, emblema orientado pelo neerlandês Marcel Keizer, que já em Alvalade tinha treinado o atleta.