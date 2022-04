Sporting já prepara dérbi com o Benfica: o grande ausente e os jovens na sessão

Partida da ronda 30 marcada para o próximo domingo, dia de Páscoa.

O defesa Zouhair Feddal continua ausente dos treinos da equipa do Sporting, que iniciou esta terça-feira a preparação do jogo frente ao Benfica, da 30.ª jornada da Liga Bwin.

O central marroquino, que já falhou a partida de sábado frente ao Tondela, foi o único ausente da sessão de trabalho que decorreu na Academia, em Alcochete, efetuando tratamento devido a uma lombalgia.

Baixa confirmada para o dérbi é o defesa brasileiro Matheus Reis, que vai cumprir um jogo de castigo devido a acumulação de uma série de cartões amarelos.

O técnico Rúben Amorim chamou ao treino os jovens Gilberto Batista, José Marsà, Francisco Silva e Fatawu, com a próxima sessão de trabalho agendada para quarta-feira.

O Sporting, segundo com 73 pontos, recebe no domingo o Benfica, terceiro com 64, em jogo da 30.ª jornada do campeonato, que é liderado pelo FC Porto, com 79.