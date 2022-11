Sporting já iniciou o processo de desalojamento da Juve Leo da sede

Direção já cortou água e eletricidade do espaço e aguarda uma possível intervenção da Câmara.

Ao que O JOGO apurou, o Sporting já iniciou o processo de desalojamento da Juve Leo da sua sede, em Alvalade, espaço conhecido como "Casinha".

Quando Frederico Varandas rompeu as ligações com esta claque, em 2019, fora levada a cabo uma ação semelhante, com uma queixa no tribunal, que seria contestada pelo grupo. O assunto esmoreceu, mas ganha agora nova vida face ao corte de relações entre as partes após o jogo com o Casa Pia, no qual existiu violência contra a polícia, críticas ao presidente Frederico Varandas e um elevado número de arremesso de engenhos pirotécnicos.

Depois, o Sporting comunicou o fim da tentativa de estreitar ligações com a claque. Tal como O JOGO noticiou anteontem, o Sporting cortou a eletricidade e a água do espaço, recusando estar a contribuir para uma facção que se mantém desafiante da Direção. Assim, a SAD aguarda que as rusgas levadas a cabo pela PSP tenham um desfecho, porque em caso de serem encontradas ilegalidades a própria Câmara Municipal de Lisboa pode ter algum poder para o desalojamento da Juve Leo.