Sporting já garantiu mais 40% de Matheus Nunes: confira o valor em causa

Leões não divulgaram negócio, mas relatório e contas mostra operação realizada até setembro, junto do Estoril. Têm 90% dos direitos e esperam os outros 10% em 2021.

O Sporting garantiu mais 40 por cento dos direitos económicos de Matheus Nunes, médio hoje com 22 anos que em janeiro de 2019 tinha contratado ao Estoril, garantindo então metade do seu passe a troco de 500 mil euros.

A informação, ainda que pouco explícita, é colocada no relatório e contas trimestral (primeiro do exercício 2020/21) que a SAD divulgou na noite de segunda-feira, quando se garante, nos valores contingentes a pagar aos ex-clubes dos seus ativos, que os leões reservam 10% de uma futura transferência junto dos canarinhos, quando no último documento, balizado até 30 de junho deste ano, a percentagem era de 50%.

Não Perca Sporting Painel aplaude discurso de Amorim: "Resultados estão a fazer o Sporting sonhar" Painel consultado por O JOGO aplaude a postura de Amorim de não se atirar de cabeça a uma candidatura à I Liga. A moderação do técnico tem seguidores

O JOGO confirmou entretanto que, de facto, os verdes e brancos são hoje donos de 90% do médio, tendo desembolsado qualquer coisa como 500 mil euros para comprar a segunda parcela do passe do futebolista, que deverá ser leão na totalidade em janeiro, prazo para que o Sporting compre o remanescente (faltam 10%). Mesmo não anunciando este negócio, a SAD dá indicações de execução até 30 de setembro, dentro da janela que tinha acordado com o Estoril para exercer esta opção, operação que face ao impacto da covid-19 teria conhecido um pequeno impasse.

O futebolista que o presidente dos leões, Frederico Varandas, disse que iria, no mínimo, "pagar" o investimento em Amorim (10 milhões de euros), renovou contrato em outubro por mais um ano, até 2025, subindo a cláusula dos 45 para os 60 M€.