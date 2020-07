Sporting já fez o preço para a saída de Acuña

Melhoria do contrato nunca avançou, jogador não gostou, e os leões pretendem também aliviar a massa salarial, evitando ter de ir de encontro a uma situação que acarrete mais encargos

Vender Marcos Acuña no próximo mercado tornou-se um desígnio da SAD, que, paulatinamente, tem vindo a "empurrar" o internacional argentino para a saída do emblema que representa desde o início da temporada 2017/18.

Aliás, sabe O JOGO, que a estrutura que lidera o futebol profissional dos leões tem vindo a solicitar ajuda a vários empresários no sentido destes encontrarem soluções adequadas para o jogador, entenda-se soluções que possam permitir um encaixe financeiro pouco acima do que foi pago então ao Racing.

Valores na ordem dos 10 milhões de euros (M€) têm sido colocados como referência negocial para um atleta pelo qual a sociedade pedia 15 M€ há bem pouco tempo e há pouco mais de um ano recusou 16 M€ (além de mais quatro por objetivos) oferecidos então pelo Zenit.

SAD vê negócio como incontornável e pediu a vários agentes para ajudar a colocar o camisola 9 por 10 M€

As dificuldades financeiras da SAD são um dos motivos principais para este posicionamento sobre o jogador que tem contrato até julho de 2023. Aliás, com um vencimento bruto na ordem dos 1,3 M€ livres de impostos por ano, chegou a estar em cima da mesa o cumprimento de uma promessa de renovação do acordo com o atleta, premiando a sua continuidade no clube após o ataque à Academia, mas a verdade é que tal nunca aconteceu, o que também tem reflexos no próximo camisola 9. Assim, a SAD não aumenta custos fixos nem tão pouco gasta qualquer verba associada a uma renovação, como prémio de assinatura ou comissão ao novo agente de Acuña.

Neste processo, o próprio Sporting tem vindo a preparar a saída do jogador e Nuno Mendes, que acabou a época como titular no lado canhoto, tem sido fundamental na estratégia. A resposta do atleta de 18 anos dá garantias para se afirmar como primeira opção e Acuña foi mesmo "chutado" para a linha de três centrais. Também a possível contratação de Antunes (ver peça à parte) enquadra-se neste contexto de saída de Acuña, que há muito que pretende sair de Alvalade.