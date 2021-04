Sporting já enviou recurso por Rúben Amorim para o Conselho de Disciplina

Leões contestam as palavras colocadas por Rui Costa, juiz do Sporting-Famalicão, no relatório do jogo - "conseguiste o que querias" -, entretanto negadas pelo técnico leonino.

O departamento jurídico do Sporting enviou ontem o recurso à suspensão de 15 dias aplicada a Rúben Amorim para o pleno do CD da FPF.

Na sexta-feira, Amorim sentou-se num camarote e esteve sempre em comunicação com os adjuntos. A poucos metros deste esteve Frederico Varandas na companhia de administradores da SAD do Farense.