Sporting já entrou em cena por Mário Branco: eis o ponto da situação

Pessoa com ligação direta à SAD abordou o diretor do PAOK sobre a sua disponibilidade para comandar o futebol.

Mário Branco, diretor desportivo do PAOK, campeão grego, foi abordado nos últimos dias sobre uma eventual disponibilidade para regressar a Portugal, neste caso ao Sporting e para assumir funções de diretor-geral para o futebol leonino, cargo que, tal como O JOGO noticiou em primeira mão, será criado na próxima época.

Aos 44 anos, e fora do país há quase quatro - após abandonar o Estoril e abraçar o projeto do Hajduk Split, Croácia, de 2016 a 2018, rumou a Salónica - o dirigente foi sondado por uma pessoa com ligações diretas à SAD verde e branca, que neste momento testa o pulso ao mercado para perceber quem melhor se encaixa para um lugar que não existe pelo menos desde 2012, quando Carlos Freitas, hoje no Vitória de Guimarães, era um dos rostos do futebol do Sporting.

Mário Branco é, neste sentido, um dos nomes que a administração tem em conta no momento em que decida avançar para o complemento de uma cúpula liderada por Frederico Varandas, que tem Hugo Viana como diretor desportivo e, agora, Rúben Amorim como técnico e principal impulsionador de um projeto que se quer vencedor de títulos, mas sobretudo de valorização de ativos. O antigo observador, que começou a dar os primeiros passos no dirigismo desportivo no Leixões, foi um dos rostos dos títulos conquistados pelo PAOK na última época, ajudando a equipa então treinador por Razvan Lucescu a conquistar o primeiro campeonato da Grécia volvidos 34 anos, juntando-lhe a taça do país. Na atual edição, o emblema de Salónica é segundo, atrás do líder Olympiacos.

O JOGO contactou Mário Branco, que não abordou o assunto, garantindo-nos apenas estar completamente "focado" em "terminar bem" a época ao serviço do PAOK. O dirigente, que aterrou na Grécia há época e meia, termina contrato com o emblema grego em junho próximo. Ao que foi possível perceber, o português tem recebido várias sondagens de vários países, precisamente por estar a terminar a ligação aos de Salónica.

Ligação próxima com Alvalade



Mário Branco tem, apurou o nosso jornal, boas relações com os atuais quadros do Sporting, nomeadamente pelos contactos que ao longo dos últimos meses foram realizados entre ambas as partes: tudo começou com o empréstimo de Misic, médio croata, prolongando-se com Abel Ferreira, atual técnico do PAOK que antes de Silas - e mesmo antes de Rúben Amorim - esteve na lista de Frederico Varandas para o banco dos verdes e brancos. A primeira experiência do dirigente fora de Portugal foi no Astra Giurgiu, clube da Roménia, entre 2011 e 2012.