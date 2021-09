Sporting já é apontado à Liga Europa: "Ajax e Dortmund estão noutro nível"

Eis o que foi escrito pela imprensa internacional após a derrota do Sporting, por um golo sem resposta, em Dortmund, na segunda ronda da Champions.

Malen dá triunfo (Kicker)

"Primeiro golo de Malen dá o segundo triunfo ao Dortmund. O Borússia, com três golos anulados por fora de jogo, celebra graças a uma vitória curta, por 1-0, mas merecida."



Passe maravilhoso (WAZ)

"Dois erros de Hummels fizeram disparar os corações alemães, mas antes que a confiança dos lusos continuasse a crescer, um passe maravilhoso de Bellingham permitiu a Malen marcar."



Viver sem Haaland (As)

"Lesionado, Haaland nem entrou na convocatória, mas o seu instinto matador não fez falta. O reforço Malen substituiu-o e o Borússia aprende a pouco e pouco a viver sem a grande estrela."



Divisão nos objetivos (Fanatik.ro)

"Ultrapassada a segunda jornada da fase de grupos, Sporting e Besiktas somam zero pontos e parecem destinados a lutar pela Liga Europa. Ajax e Dortmund estão noutro nível."



Sporting merecia mais (UEFA.com)

"O Sporting sofreu a segunda derrota numa partida em que jogou bem, fez uma exibição positiva e foi organizado. Merecia outro resultado, mas o Dortmund foi mais letal em frente à baliza."