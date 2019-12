Sporting já deu nega por Renan: saiba o que pretende o clube de Alvalade

Em Alvalade, há a expectativa que possam surgir ofertas financeiramente atrativas provenientes da Alemanha ou Brasil, países onde o dono da camisola 1 tem emblemas interessados no seu concurso.

Os turcos do Kayserispor viram recusada a possibilidade do Sporting ceder por empréstimo o guardião Renan. Segundo O JOGO apurou, o emblema de Kayseri, que procura reforçar-se na reabertura do mercado de transferências em janeiro, solicitou aos responsáveis leoninos a cedência até ao final da temporada do experiente camisola 1, porém, sem que tal tivesse chegado ao ponto de análise do brasileiro, a resposta acabou por ser negativa devido aos moldes do negócio que foi apresentado.

É que em Alvalade, de momento, pese a disponibilidade para transferir Renan apresentar-se como uma realidade, a abertura centra-se precisamente para uma transferência a título definitivo, algo que o Kayserispor não propôs, até porque desportivamente vive dias de incerteza.

Ora, sabendo que Renan foi mesmo abordado no último defeso com a possibilidade de uma mudança para o endinheirado mercado alemão, os dirigentes leoninos rebateram a primeira abordagem que tiveram para a saída do atleta. Além dos alemães, também há no Brasil quem esteja a acompanhar a situação desportiva de Renan, que pretende naturalmente ter o protagonismo que teve no início da presente temporada, quando era indiscutível na equipa então comandada por Marcel Keizer.

Jogos realizados esta época por Renan. Em 1564 minutos, repartidos por quatro provas distintas, encaixou 22 golos

Aliás, recorde-se, que Renan foi mesmo decisivo nas duas conquistas leoninas na última temporada, concretamente a Taça da Liga e Taça de Portugal. O guardião de 29 anos brilhou no desempate na marcação de grandes penalidades da meia-final da Taça da Liga, frente ao Braga, ao parar três penáltis, e depois, na final, ante o FC Porto, susteve o disparo de Hernâni em idêntico momento. Meses mais tarde, em maio, no Jamor, Renan impediu a conversão vitoriosa de Fernando Andrade, abrindo o caminho para que Luiz Phellype consumasse novo triunfo frente ao FC Porto.