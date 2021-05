Sporting já deu nega por Adán: fique a par dos pormenores

Campeões turcos pretendiam assegurar o guardião por menos de um milhão de euros, dobrando-lhe o vencimento.

O assédio aos jogadores do Sporting depois da conquista da Liga NOS tem sido uma constante e Adán, segundo O JOGO apurou, foi o último a ser tentado por uma oferta mais vantajosa em termos financeiros, a qual, no que envolvia o Sporting, foi recusada.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o Besiktas, atual campeão turco, tentou no último fim de semana seduzir o experiente guardião espanhol com perto do dobro do vencimento que aufere em Alvalade, disponibilizando-se para compensar o Sporting com uma verba pela desvinculação do camisola 1, que completou há dias 34 anos.

O emissário do Besiktas avançou com um vencimento ligeiramente acima de um milhão de euros livres de impostos, quando em Alvalade este aufere perto de 650 mil euros por ano sem contabilizar a carga fiscal, a cargo naturalmente do Sporting. Sabendo que Adán tem mais um ano de contrato, os responsáveis do Besiktas procuraram encontrar a experiência que desejam para a sua baliza em Adán, mas os homólogos leoninos rebateram de imediato os valores propostos, até porque os turcos entendiam que por menos de um milhão de euros podiam conseguir a desvinculação do jogador, apostando num salário substancialmente mais alto, além de um prémio de assinatura e um contrato nunca inferior a dois anos. É certo que os termos exatos nunca foram colocados no papel, nem apresentados diretamente ao jogador, que irá, salvo qualquer mudança inesperada, prolongar o seu contrato por mais uma temporada. Sporting e Adán, no acordo que rubricaram, contemplaram uma cláusula de opção de prolongamento do mesmo por mais uma temporada, isto por mútuo acordo, algo que irá acontecer.

O Besiktas viu-se assim confrontado com a recusa quando procurava um nome experiente para defender as suas redes, que, na época que agora terminou, foram resguardadas pelo guardião de 20 anos Ersin Destanoglu.