Sporting já definiu o futuro de Trincão: veja os pormenores

Equipa verde e branca já acionou a opção de compra há mais de um mês. Leões têm 50% do passe e o objetivo é extrair dividendos

Francisco Trincão vai continuar a ser jogador do Sporting em 2023/24 porque a compra obrigatória do atleta foi acionada há mais de um mês.

O jogador, como O JOGO noticiou, foi cedido pelo Barcelona e o Sporting teve a preocupação de colocar no negócio uma cláusula que fosse fácil de ser automaticamente acionada.

Os leões propunham-se a pagar sete milhões de euros pelo atleta, valor que se acrescenta aos 3 milhões de euros que pagaram pelo empréstimo, mal garantissem a previsível permanência no campeonato.

Como tal, Trincão ficará de leão ao peito e a tentativa é extrair dividendos do atacante que leva 11 golos na época. O Sporting tem 50% do passe do canhoto.