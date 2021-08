Sporting já comunicou que Matheus Nunes não vai à seleção do Brasil

De acordo com o que O JOGO apurou, a nega está relacionada com a ausência de garantias sobre a disponibilidade do médio para os jogos com o FC Porto (Liga) e Ajax (Champions) à conta da quarentena que teria de cumprir por não ter vacinação completa. Decisão teve o OK do jogador

Matheus Nunes não irá representar a seleção do Brasil nos compromissos frente a Chile, Argentina e Perú, válidos para o apuramento rumo ao Mundial'2022. De acordo com o que O JOGO apurou, a decisão já foi comunicada à Confederação Brasileira de Futebol e é justificada pela ausência de garantias sobre a disponibilidade do médio para os jogos do Sporting frente a FC Porto (Liga) e Ajax (Liga dos Campeões). Isto porque o jogador não tem a vacinação contra a covid-19 completa e seria obrigado a cumprir uma quarentena de 14 dias no regresso a Portugal, que só deveria ocorrer no dia 11 de setembro: o último jogo do Brasil está marcado para dia 10.

O Sporting apoiou-se na decisão da Liga em apoiar os clubes que não queiram ceder jogadores às seleções sul-americanas em virtude das restrições de viagens face à crise sanitária global, algo que também sucede na Premier League, Serie A e La Liga. Desta forma, a possibilidade de Matheus Nunes representar a Seleção Nacional, cenário admitido por Fernando Santos, continua em aberto.