Sporting já com o Besiktas na mira: uma baixa no regresso aos treinos

Rúben Amorim prepara o reencontro com o Besiktas

Encontro com a formação turca na próxima quarta-feira.

O plantel do Sporting regressou aos treinos na manhã deste domingo, começando assim a preparação para o encontro de quarta-feira (20h00) com o Besiktas, da quarta ronda da Champions.

Segundo informou o clube leonino no site oficial, os titulares do encontro diante do V. Guimarães "fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam às ordens de Rúben Amorim, que chamou vários jogadores da formação para esta sessão."

No que toca a baixas, Tiago Tomás, em tratamento, é o único jogador no boletim clínico do Sporting.