Sporting já com a mira na Liga Europa: titulares poupados e uma baixa

Plantel regressou ao trabalho na Academia após a vitória em Chaves.

O plantel do Sporting regressou esta terça-feira aos treinos, depois do triunfo por 3-2 em Chaves, para a ronda 21 do campeonato. Segundo informou o clube no site oficial, "os jogadores que foram titulares diante dos flavienses realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado sob as ordens de Rúben Amorim."

Daniel Bragança, ainda a recuperar fisicamente, continua em tratamento e, por isso, fora das opções do técnico leonino.

O Sporting viaja na tarde de quarta-feira para a Dinamarca, onde defronta, no dia seguinte, o Midtjylland para a segunda mão do play-off da Liga Europa, após o 1-1 em Alvalade. Amorim faz a antevisão a partir das 13h30.