Sporting já chegou ao Algarve: confira os jogadores chamados por Amorim

A equipa do Sporting já se encontra em Lagos, no Algarve, onde irá cumprir um habitual estágio de pré-época que vai durar 12 dias e incluir dois jogos de preparação, frente aos belgas do Genk (dia 19) e aos espanhóis da Real Sociedad (dia 25), ambos no Estádio do Algarve.

No lote de jogadores chamados por Rúben Amorim estão presentes Antonio Adán, Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Viktor Gyokeres, Marcus Edwards, Nuno Santos, Franco Israel, Luís Neto, Dário Essugo, Francisco Trincão, Youssef Chermiti, Paulinho, Geny Catamo, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Diego Calai, João Muniz, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma, Chico Lamba, Jovane Cabral, Mateus Fernandes, Tiago Ferreira, Afonso Moreira e Francisco Silva.

No que toca às ausências, destaca-se o trio composto por Fatawu, Mateo Tanlongo e Sotiris Alexandropoulos, sendo que o clube pretende emprestar o ganês e o argentino, ao passo que o grego recebeu guia de marcha em Alvalade.

O primeiro treino do Sporting em solo algarvio está marcado para domingo, a partir das 10h00, numa sessão que será aberta à comunicação social durante os primeiros 15 minutos.