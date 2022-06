Sporting já apresentou proposta formal à Juventus por Franco Israel

A SAD do Sporting já fez chegar à Juventus uma oferta para a contratação do guarda-redes uruguaio de 22 anos. Leões aceleram o processo de aquisição do guardião que será a sombra do titular Adán. Empresário do jogador, Pablo Boselli, aguarda por acordo entre os clubes e depois poderá viajar até Lisboa.

O Sporting já apresentou à Juventus uma proposta formal para a aquisição do guarda-redes Franco Israel, segundo apurou O JOGO, a qual está agora a ser estudada pelo clube italiano. As negociações devem intensificar-se nos próximos dias, sabendo-se que o emblema de Alvalade deseja encerrar este dossiê com alguma brevidade.

Embora não tenha sido possível confirmar o valor exato da proposta que o Sporting fez chegar à Vecchia Signora, o site "Tuttomercattoweb" escreve que a mesma terá sido superior a um milhão de euros e que existe a possibilidade de a Juventus reservar uma percentagem do valor de uma futura venda.

O uruguaio, de 22 anos, é o eleito dos verdes e brancos para ser a sombra de Adán - o titular da baliza dos leões nas duas últimas épocas e que renovou até 2024 - e a sua aquisição enquadra-se também numa perspetiva futura, acreditando o Sporting que Franco Israel tem condições para suceder ao espanhol.

Após desistir da contratação de João Virgínia, que fez parte do plantel em 2021/22 por empréstimo do Everton, o Sporting começou a por estudar várias alternativas, decidindo-se, por fim, por Franco Israel. Aliás, em declarações à rádio "Sport 890" do Uruguai, o seu empresário Pablo Boselli assumiu, anteontem, que "no Sporting estão encantados com o Franco", referindo que o projeto dos leões "é lindo" para o jogador. O agente, aguarda, de resto, por um entendimento entre os clubes para viajar até Lisboa para negociar os termos de um contrato com o Sporting.

O jogador chegou a Turim em 2018 depois de ter vencido a Copa Libertadores sub-20 com o Nacional. Nas duas primeiras épocas pelos bianconeri alinhou na equipa Primavera (sub-19) e nas duas últimas representou os sub-23, que atuam na Serie C (o terceiro escalão). Por esta disputou 59 partidas e foi titular indiscutível em 2021/22, sendo utilizado em 39 partidas. Chegou a ser convocado por Andrea Pirlo para a equipa principal, em 2020/21, mas não chegou a estrear-se.