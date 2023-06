Sporting investe quase mais dez milhões em Ugarte e Pedro Gonçalves

Clube leonino comunicou à CMVM que investiu mais 9,7 milhões de euros para reforçar a sua propriedade dos passes dos dois jogadores

O Sporting investiu mais 9,7 milhões de euros para comprar mais parcelas dos passes de Manuel Ugarte e Pedro Gonçalves.

O clube de Alvalade comunicou à CMVM que passa a deter 80% do uruguaio que está em vias de ser oficializado pelo PSG e 90% do goleador português.

Ugarte vai ser vendido ao PSG por 60 milhões de euros e o Sporting paga mais dois milhões ao Famalicão por 10% para chegar aos mencionados 80% dos direitos económicos.

Quanto a Pedro Gonçalves, os leões pagaram ao clube minhoto mais sete milhões de euros (mais 700 mil euros de "custos de financiamento decorrentes da extensão do prazo de pagamento") por 40% extra do seu passe, passando a deter 90%.

O custo total de cada atleta ascende, agora, a 12,5 M€ por Ugarte e 13,5 M€ por Pote.

Leia o comunicado do Sporting na íntegra:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, o seguinte:

A Sporting SAD chegou a acordo com a Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD (adiante Famalicão SAD) nos seguintes termos:

1. Aquisição de uma parcela adicional de 10% dos direitos económicos do jogador Manuel Ugarte Ribeiro pelo montante de €2.000.000 (dois milhões de euros), em resultado da qual a SPORTING SAD passa a deter 80% dos direitos económicos do jogador.

Mais se informa que o valor do mecanismo de solidariedade suportado pela Famalicão SAD.

2. Aquisição de uma parcela adicional de 40% dos direitos económicos do jogador Pedro Gonçalves pelo montante de €7.000.000 (sete milhões de euros), acrescido de €700.000 (setecentos mil euros) de custos de financiamento decorrentes da extensão do prazo de pagamento, em resultado da qual a SPORTING SAD passa a deter 90% dos direitos económicos do jogador.

Mais se informa que o valor do mecanismo de solidariedade suportado em partes iguais pela Sporting SAD e pela Famalicão SAD.

Lisboa, 28 de Junho de 2023.