Sporting integra jovens ucranianos: "Queremos que se sintam em casa"

Nove jovens do país invadido pela Rússia chegaram a Portugal e foram recebidos pelos atletas da formação.

O Sporting acolheu nos últimos dias nove jovens futebolistas ucranianos, com idades compreendidas entre 10 e 16 anos. As crianças jogavam no Dnipro-1, mas viram-se em risco pela invasão russa e vão agora treinar com as equipas de formação do Sporting no Polo EUL e na Academia.

"Vimos uma oportunidade para ajudar de uma forma que outras organizações não conseguem. Estamos a integrá-los, arranjámos um sítio para ficarem. Têm alimentação e programas previstos para poderem conhecer o nosso país. Queremos que se sintam em casa e que possam manter a prática desportiva", disse Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do clube.

Os leões estão também ativos no apoio na Europa. Alguns elementos do departamento de psicologia do clube foram à Polónia e terão trazido perto de 400 refugiados.