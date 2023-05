Sporting inicia preparação para o dérbi sem o lesionado Chermiti

A situação clínica do jogador foi esclarecida ainda antes da receção no sábado ao Marítimo (2-1), com Chermiti a falhar o embate com os insulares e já este domingo a estar ausente do treino, tal como os ainda lesionados Jovane Cabral e St.Juste

O Sporting iniciou este domingo na Academia de Alcochete a preparação para o dérbi de domingo com o Benfica, da I Liga, sem Chermiti, com o avançado entregue ao departamento médico devido a uma lombalgia.

A situação clínica do jogador foi esclarecida ainda antes da receção no sábado ao Marítimo (2-1), com Chermiti a falhar o embate com os insulares e já este domingo a estar ausente do treino, tal como os ainda lesionados Jovane Cabral e St.Juste.

Depois da vitória no sábado frente ao Marítimo, alcançada com uma reviravolta já na parte final, Rúben Amorim deixou este domingo os jogadores mais utilizados em recuperação, enquanto os restantes subiram ao relvado na Academia.

A equipa vai folgar na segunda-feira e regressa ao trabalho terça, numa semana em que prepara a receção ao rival Benfica, em jogo da 33.ª jornada da I Liga, que pode ditar o 38.º título dos "encarnados".

Na I Liga, o Benfica é líder, com 83 pontos, à frente do FC Porto, com 76 e menos um jogo disputado - este domingo com o Casa Pia -, do Braga, terceiro, com 71 (menos um jogo), e do Sporting, quarto, com 70.