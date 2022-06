Sporting inicia pré-época a 27 de junho e vai regressar ao Algarve

Pré-temporada dos vice-campeões começa nos últimos dias deste mês e terá passagem obrigatória pelo sul do país.

Rúben Amorim já tem praticamente definida toda a pré-temporada dos leões, que terá início no dia 27 deste mês. O plantel irá começar a trabalhar em Alcochete, mas depois segue para o Algarve, onde irá dar sequência à preparação e, tudo indica, fazer os primeiros desafios com vista à nova temporada.

Estas partidas serão decisivas para o técnico leonino começar a desenhar a equipa que irá atuar nos primeiros jogos oficiais - sobretudo fazer uma análise mais cuidada aos reforços para 2022/23.

Após a preparação no sul do país, os leões voltam à academia e fecham este ciclo competitivo com a participação no Torneio Cinco Violinos, que irá disputar-se no dia 24 de julho, no Estádio José Alvalade. Aliás, onde foram realizadas todas as edições da prova - na nona, os leões venceram os franceses do Lyon por 3-2 e conquistaram o troféu.